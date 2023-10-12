مكتسبات 9 سنوات.. أبو اليزيد: استشعرنا نعمة الأمن والأمان بعد اضطراب أركان الدولة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر شهدت مراحل اضطراب خطيرة بعد 2011 سقطت فيها أركان الدولة حتى 2014 ثم استعادت مصر الأمن والأمان وهو أساس كل نجاح وتقدم وصلت إليه مصر الان ونحن على مشارف عام 2024.

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وأضاف أن مشروعات البنية التحتية وخيطة الطرق الجديدة والتوسعات والتطوير أيضا من المشروعات التي افتقرتها مصر قبل 2011 وكانت هناك اختناقات مرورية وإهدار للوقت والمجهود والمال أيضا بسبب تلك الاختناقات إلى أن مشروعات الدولة في البنية التحتية للضرق ساهم في الحفاظ على الوقت والجهد والمال.

ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية في شبكة الطرق ساهمت في تيسير الاستثمار على سبيل مثال شركة الدلتا للسكر تتعاقد مع 55 ألف مزارع على مستوى الجمهورية في زراعة البنجر وهو نبات سريع التلف فولا سهولة النقل من خلال شبكة الطرق القومية الحديثة لتعرضت هذه المحاصيل إلى الهدر بسبب الاختناقات المرورية.

المشروعات القومية.. أبو اليزيد: مصانع الأسمدة والزراعات الجديدة عززت الأمن الغذائي المصري



كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود منافسة بين زراعة القمح والبنجر في الدلتا القديمة وأنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تحفيز المزارعين لزراعة القمح كانت مصانع السكر ستواجه أزمة نقص زراعات البنجر لولا مشروعات الزراعة الجديدة مثل المليون ونصف المليون فدان وتوشكي الجديدة.

وأضاف أنه أيضا لولا خريطة الطرق الجديدة والمطورة والتي تعد نقلة نوعية في البنية التحتية ما استطاعنا الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي التي ساهمت في إحداث التوازن بين زراعة القمح والبنجر حيث قامت مصانع السكر بزراعة البنجر في مشروع مسقبل مصر بالاضافة إلى بعض المستثمرين الذين قاموا بالزراعات المستهدفة لتحقيق الامن الغذائي القومي.

وأوضح أن المشروعات القومية العملاقة هي شبكة مترابطة على سبيل المثال إنشاء مجمعات لصناعة الاسمدة مثل إعادة تأهيل وتطوير شركة كيما للأسمدة في أسوان وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة في السويس واستكمال مجمعات الاسمدة في الفيوم لافتا إلى أنه لولا وجود هذه المجمعات كانت شهت مصر أزمة حين ارتفعت أسعار الغاز عالميا لانه مكون رئيسي في صناعة الاسمدة وبالتالي كانت زراعة بنجر السكر ستشهد أزمة نقص أسمدة ولم نكن استطعنا الوصول للاكتفاء الذاتي من صناعة السكر بنسبة 90%.

وأضاف أن المشروعات القومية لتطوير الري وتبطين الترع والري بالتنقيط أيضا أعامل مهم في نجاح منظومة الزراعة الحديثة التي تنتهجها مصر وبناء عليه فإن كل ما يجرى من مشروعات على مستوى اللزراعة والصناعة هو ذات صلة رئيسيةبضية الأمن الغذائي المصري لضمان أمن مصر الغذائي حتى لا تتعرض لأزمات غذائية متأثرة بما يحدث في العالم.