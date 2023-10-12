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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حقوق إنسان الشيوخ: كلمة الرئيس بحفل الكليات العسكرية أكدت الرهان على وعي المصريين

رشا إسحق
رشا إسحق

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدة ان كلمة الرئيس جاءت وافية وشاملة وعبرت عن ملايين المصريين لأن بها إجابات واضحة وواعية عن القضية الفلسطينية.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن حرص الرئيس السيسي على وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين دليل على ان مصر لم تتخل أبدا عن دورها الإقليمي بجانب الأشقاء، ويجب على المصرين أن يستمعوا إلى كلام الرئيس جيدا وألا يفتنوا بحديث أهل الشر.

واستكملت بأن  الاحتفال يظهر قوة الجيش المصري وما توصل له من تطوير هائل فلى كافة الاسلحة والمستويات، مؤكدة أننا لدينا جيش عظيم قادر على حماية مصر أمام كل من تسول له نفسه،موضحة أن كلمة الرئيس أكدت على وعي المصريين وتحذيرهم من الانسياق وراء الفتن.

وأوضحت أن  كلمة الرئيس بعثت أيضا مجموعة من الرسائل المهمة، وليس جديدا على الرئيس أن يكون حديثه نابعا من القلب لملايين المواطنين، مؤكدة بأن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل لكل أبنائه من ضباط المستقبل.

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