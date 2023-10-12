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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي أكدت موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال  حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف غنيم، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم،  كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضى، تأكيد من القيادة السياسية على إعلاء صوت العقل والوقف الفورى للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضعت الأمور فى نصابها ومسارها الصحيح، بداية من حق الشعب الفسطينى، ووقف العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال، وضبط النفس وإخراج الأطفال والنساء من الأزمة. 

وأكد السعيد، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، أن موقف مصر لا يقبل المزايدة ، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.

الدكتور السعيد غنيم طلبة الأكاديمية الكليات العسكرية القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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