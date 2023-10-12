أسماء المصابين في حادث تسرب غاز داخل شقة بالعبور

شهد شارع الشعراوي بالحي الثاني في منطقة العبور بمحافظة القليوبية إصابة 6 أشخاص بسبب تسرب الغاز بالشقة.

والمصابون هم كلا من اسلام احمد خليفه 8سنوات، ووليد احمد خليفة 11سنة،والماظ 33سنة وزليخة احمد خليفة 13 سنة، والماظ محمد 33 سنة، ومحمد احمد خليفه 8سنوات وعدى احمد خليفة 4سنوات، وتم نقل المصابين الى مستشفي السلام، لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليويبة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بتسريب غاز داخل شقة بالدور الثاني فى مبنى مكون من 6 طوابق بشارع الشعراوى بالحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، أب وأم وأربع أبناء بالاختناق بسبب تسريب الغاز داخل الشقة دون خسائر بشرية.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفي السلام لإسعافهم ورعايتهم طبيا.