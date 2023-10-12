أبطال باراتايكوندو كفر الشيخ يحصدون 5 ميداليات ذهبية وأخرى فضية بالبطولة العربية

حقق لاعبو باراتايكوندو نادى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ «قادرون باختلاف»، 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية بصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 135 نادياً من 10 دول عربية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أبطال باراتايكوندو نادى مطوبس، أصحاب الإرادة على حصولهم على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية مثمناً دعم النادي للعبة التايكوندو، معلناً أسماء الأبطال الذين حصلوا على الميداليات الذهبية وهم: سارة نور "براعم" وطلعت عبد النبي "جونيور" وعبد الرحمن مصطفى "جونيور" ومحمد محمود "سينيور 2" ومحمود سعد "سينيور 2"، كما حصلت منة الشطلاوى "كادت" على الميدالية الفضية وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة.

رافق الأبطال مجلس إدارة النادي يتقدمه الدكتور أشرف فليفل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدرب الفريق كابتن محمود الشهاوي مدرب ومكتشف الأبطال.