نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تسعى للسلام دائما وتعتبره خيارًا استراتيجيًا

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة والتي أكد فيها سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي وعدم ترك الأشقاء في فلسطين الغالية، و الحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية جاءت شاملة و وافية، وفيها إجابات واضحة وواعية عن كل القضايا المثارة عبر الوطن.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمرفى بيان صحفى له أن الرئيس السيسي تحدث كمواطن مصري يعشق العسكرية المصرية ويحرص على مصارحة المصريين بجميع الأوضاع الراهنة، مؤكداً أن كلمته أمام طلبة الكليات الحربية بعثت مجموعة من الرسائل المهمة و كان حديثه نابعاً من القلب و في قمة الصراحة والموضوعية.

وأشار فرحات إلي أن كلمة الرئيس بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية حملت رسائل قوية بأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية لن يتم على حساب أمن واستقرار سيناء لان الرئيس السيسي يدرك أن استقرار سيناء وبالتالي فإن الجهود لتحقيق السلام في فلسطين لا تعني تضحية بسيادة واستقرار سيناء.

وشدد فرحات علي أن الأبرياء لا يجب أن يتحملوا تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب لفلسطيني بشكل عاجل، ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملون».

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل لكل أبنائه من ضباط المستقبل، والارتقاء بمعدلات الأداء ورفع قيم التدريب على أعلى المستويات العلمية الحديثة بما يؤكد أن المدرسة العسكرية المصرية ستظل علامة راسخة ومنهجية قتالية يشهد جميع دول العالم لما لها من وضع متميز ومرتبة عالمية متقدمة في أوساط جيوش العالم مشيرا إلى أنه يجب استلهام روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان موجها تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسي، بتخريج دفعة جديدة من أبناءه طلبة الكليات الحربية مثمنا التضحيات التي يبذلوها لخدمة الوطن، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الشامل.