مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

بعد أن استمع حسام حاتم عارف وكيل نيابة مركز أبنوب في أسيوط إلى اعترافات " نجعاوي . ف . م " المتهم إنهاء حياة زوجته " منى . ع . س " باسطوانة بوتاجاز أثناء أداها الصلاة ، اصطحب فريق النيابة العامة المتهم وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة الرائد مصطفى عبد الساتر معاون مباحث مركز شرطة أبنوب إلى موقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة أمام فريق النيابة العامة .

وبعد دخول فريق النيابة إلى الغرفة التي قام بها المتهم بتنفيذ جريمته قام أحد أفراد الشرطة السريين بارتداء ملابس بلدية ووضع شال على رأسه ليمثل دور المجني عليها أثناء سجودها على سجادة الصلاة ووقف المتهم أمامه حاملا مخدة لتكون بديله لاسطوانة البوتاجاز وأثناء قيام فرد الشرطة السري من السجود قام المتهم بضربه على رأسه 4 ضربات بالمخدة التي كان يحملها لتمثيل كيفية قيامه بانهاء حياة زوجته .

وكان حسام حاتم عارف وكيل نيابة مركز أبنوب استمع إلى اعترافات المتهم " نجعاوي . ف . م " والذي اعترف بإنهاء حياة زوجته بضربها باسطوانة بوتاجاز أثناء أداءها الصلاة بسبب خلافات أسرية بينهما .