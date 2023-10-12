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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة مروعة .. المستوطنون يعتدون على جنازة في نابلس ويمثّلون بجثمان شهيد

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شهدت مدينة نابلس في الضفة الغربية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 واقعة مروعة حيث استشهد أب ونجله خلال تشييعهما جنازة جثامين أربعة شهداء من قريتهم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المستوطنين أطلقوا الرصاص على جنازة في نابلس، كانت تشيع أربعة شهداء، وخلال هجوم المستوطنين الإسرائيليين على الجنازة استشهد إبراهيم أحمد محمود وادي (62 عاما) ونجله أحمد (25 عاما).

وجاء هجوم المستوطنين في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق قريتي قبلان والساوية، جنوب نابلس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت "وفا" أن المستوطنين لم يكتفوا بإطلاق الرصاص على الجنازة وقتل الأب وابنه، وإنما اعتدوا على جثمان الشهيد أحمد وحاولوا سحله على الشارع، حيث تظهر آثار الكدمات واضحة على وجهه ورأسه، بحسب عبد العظيم.

ولازالت الغارات الإسرائيلية الغاشمة مستمرة في ضرب قطاع غزة وتدمير المنشآات والمباني والمستشفيات لليوم السادس على التوالي.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.

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