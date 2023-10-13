علق أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، على حديث الرئيس السيسي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة في حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال أسامة السعيد في حواره على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" اختيار التوقيت عن الحديث عن الأزمة الفلسطينية جيد جدًا، حيث إننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، مشددًا على أن الحرب في حد ذاتها ليست انتصارا عسكريا فقط، ولكن انتصاراً للدولة المصرية والأمة العربية على تحد فُرض عليها.

وأضاف أسامة السعيد :" دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس قرارًا ولكن عقيدة، فقد قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من الرسائل المهمة خلال كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

ونوه السعيد، أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري على الحدود المصرية، ما هو إلا تصفية للقضية الفلسطينية، وهذا ما أدركه الرئيس السيسي، مشددًا على أن مصر والأمة العربية قادرة على مواجهة التحديات بإرادة صلبة لا تلين وتدرك تماما حجم المخططات التي تُراد لهذه المنطقة ولا تقبلها وهي قادرة على تغيير هذه الأوضاع.

