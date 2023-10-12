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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأردن بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه إلى مصر

تحذير عاجل من الأردن
تحذير عاجل من الأردن بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلي مصر

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار، مشددا على أن كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، “حذر الصفدي من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار، مشددا على أن كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم في اجتماع وزراء الخارجية الطارئ أمس”.

وأضاف البيان: “حذر الصفدي من أي محاولات لمفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.

وأكد الصفدي أن وحده السلام العادل والشامل، الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين، سيحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل دول المنطقة وشعوبها، وسيجعل عبثية العنف والحرب والتطرف قناعة راسخة لدى كل شعوب المنطقة.

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وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وتمدد ساحات العنف والحرب وأثرها الكارثي على المنطقة برمتها وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وشدد الصفدي على ضرورة أن يفكر الجميع عميقاً وطويلاً بالتداعيات الكارثية لما يجري حالياً وبعد أن تفيق المنطقة والمجتمع الدولي كله على حال الدمار والمعاناة والبؤس وفقدان الأمل التي يدفع التصعيد الحالي المنطقة نحوها.

مصر الأردن الشعب الفلسطيني

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