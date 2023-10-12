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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جابر القرموطي: الشعب لازم يحمد ربنا على نعمة الأمن والاستقرار

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن مصر تحاول أن تتعامل مع كل ما يدور حولها بكل حكمة مع الاحتفاظ بكافة القدرات، وتطلعاتها في الداخل، إذ إن مصر تتطلع من أجل تنمية مصر، وتنمية الشعب المصري، وحل المشاكل الداخلية، لافتا إلى أن مصر لا تتطلع للدخول في حدود دولة ما، أو الاعتداء على حدود ما، وهذه عقيدة راسخة لدى الشعب المصري. 

جابر القرموطي يتحدث عن تصريحات الرئيس السيسي 

وأضاف "القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الخميس: "الشعب المصري عليه أن يحمد ربنا على نعمة الاستقرار التي يعيشها في الوقت الحالي في مصر، في ضوء ما يدور حول العالم العربي كله في الوقت الحالي". 

وتابع جابر القرموطي، أن أمن الدولة المصرية أمر هام جدا، والأمر لم يعد أزمة داخلية فقط، وإنما الأمر وصل للتعاطي مع أزمات خارجية، وليس من السهل إدارة هذا الأمر، إذ أنها تحتاج حكمة بالغة، خاصة إذا كانت المسألة على الحدود الشرقية لمصر. 

واستكمل أن رسائل الرئيس السيسي اليوم هامة للغاية للشعب المصري، وألا يجعل المواطن أحد يلعب برأسه وتفكيره، "انت قادر كمواطن توزن الأمور، من خلال متابعتك، متخليش حد يلعب بدماغك، وأكرر هذا الكلام تاني، اللي قاله الرئيس السيسي لا تُفتنوا وحافظوا على الاستقرار وتماسككم". 

وشدد على أنه لا يوجد شخص غير موجوع بما يحدث في غزة، والجميع معترف أن إسرائيل سلطة مغتصبة، والعالم كله يعمل جاهدا من أجل أن تفرض إسرائيل سيطرتها من جديد، وهذا يتضح من خلال أمريكا وأوروبا وكندا وغيرهم. 

جابر القرموطي السيسي الشعب المصري الرئيس السيسي برنامج مانشيت

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