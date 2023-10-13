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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عن منح طلابية إلى بنغالورو والهند… إحالة 7 عاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدمياط للتحقيق

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

معهد إعداد القادة: نحرص على إتاحة الفرص لشباب الجامعات للمشاركة في البناء المجتمعي

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

البحث العلمي تعلن عن منح طلابية إلى بنغالورو والهند

أعلنت أكاديمية البحث العلمي  فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية  ، عن منح الهند لعام 2024 ‏ للعلماء والباحثين من الدول الأعضاء في مركز نام ، تقدم المنح  لمدة ستة أسابيع للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب ‏، وسيوفر مركز نام تذاكر‏‏ ‏‏السفر ذهابًا وعودة  دولية إلى خمسة (5) علماء من البلد الأم إلى بنغالورو، الهند.

تأهل 9 فرق مصرية لـ نهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء في دبي

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا بالتعاون مع IEEE TEM، وبشراكة استراتيجية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعية اتصال وشركة دلتا سكوير لإدارة وتنفيذ مشروعات الابتكار وريادة الأعمال اليوم عن تأهل الفائزين في الدورة الخامسة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023 بمصر، ومشاركتهم ضمن التصفيات النهائية للتحدي بمشاركة فرق من 12 دولة عربية هي الجزائر، البحرين، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، تونس، والإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات Expand North Star في الفترة من 15-18 أكتوبر الجاري بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رائدة فضاء أمريكية: طالبات مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا مصدر إلهام وقدوة

استقبلت مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي رائدة الفضاء الأمريكية "عائشة بو"، خلال زيارتها لمصر للتعرف على نظام الدراسة بالمدرسة، ومشاركة تجربتها المهنية مع الطالبات.

إحالة 7 عاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدمياط للتحقيق
أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية والثانوية التجارية المشتركة ، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

اخبار التعليم أعلنت أكاديمية البحث العلمي اساتذة الجامعات Jobs Education

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