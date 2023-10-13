مركز دراسات التراث العلمي يعلن محاور ورشة التزييف والتزوير في المخطوط العربي

أعلن مركز دراسات التراث العلمي بمشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة، عن ورشة تدريبية بعنوان: "التزييف والتزوير في المخطوط العربي"، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، في مقر كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدرج 7.

وتشمل محاور الورشة، ما يلي: 1- التوثيق ومصادره . 2- مفهوم التصحيف والتحريف ومدلولاته . 3- التزييف والتقليد والتزوير؛ اختلافات وحالات. 4- الشطب والتغيير بين الصحة والتزوير. 5- التحقق من صحة العنوان ونسبته لمؤلفه. 6- آثار التزييف السلبية على الثقافة العامة . 7- كشف تزوير الكتابات والأختام والتملكات في الوثائق والمخطوطات . 8- جلسة تطبيقية لأمثلة التزوير في المخطوط العربي .

وتستهدف الدورة، طلبة كليات الآداب، طلبة كليات الآثار، الباحثين والمهتمين بقضايا المخطوط والتراث، العاملين في المؤسسات البحثية المعنية بالتراث والمخطوط، باحثي الدراسات العليا.

وتشمل الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات والورش العملية.

ويحصل المشاركون في الدورة على شهادة إتمام الدورة التدريبية.