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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيهات عاجلة للمستوطنين.. المقاومة الفلسطينية تثير ذعر الإسرائيليين

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بصدور إنذار بدخول قوات من المقاومة الفلسطينية لمستوطنات إسرائيلية قرب الحدود مع غزة.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن هناك اشتباه في دخول قوات من المقاومة الفلسطينية  بلدة باتيش في جنوب البلاد بالقرب من أوفاكيم.

وأمرت سلطات الاحتلال المستوطنين بأن يحبسوا أنفسهم في منازلهم.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “الميادين”، بأن المقاومة الإسلامية أطلقت مسيّرةً من الأراضي اللبنانية في أجواء فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت المضادات الأرضية على المسيّرة على دفعتين قبل أن تسقطها داخل فلسطين المحتلة.

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كما ذكرت صحيفة “اللواء” اللبنانية، أن أصوات صفارات الإنذار تدوي في مستعمرات الجليل الأعلى،  تحليق للطيران الحربي المعادي في أعقاب انطلاق صاروخ باتريوت انفجر في أجواء المنطقة دون معرفة الأسباب.

المقاومة الفلسطينية إسرائيل

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