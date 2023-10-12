وزيرة الخارجية الفرنسية تزور إسرائيل الأحد المقبل

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس أنها ستزور إسرائيل الأحد المقبل، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وزعمت وزيرة الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء أن حركة حماس ارتكبت خلال هجومها على إسرائيل "فظائع أشبه بجرائم ضد الإنسانية".

وادعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس أن المقاومة الفلسطينية قتلت 13 فرنسيا خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت السبت الماضي.

ولازالت الغارات الإسرائيلية الغاشمة مستمرة في ضرب قطاع غزة وتدمير المنشآت والمباني والمستشفيات لليوم السادس على التوالي.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.