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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الاتحاد: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني

رضا صقر، رئيس حزب
رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، جاءت واقعية ومعبرة عن الموقف المصري، الذي يحمل رؤى ثابتة وعقيدة راسخة من القضية الفلسطينية، باعتباره المدافع الأول عن حقوق الأمة العربية والشعب الفلسطيني على وجه التحديد.

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إنه في الوقت الذي تتعامل مصر مع القضية الفلسطينية على أنها قضية العرب الأولى، لا يمكن أن تسمح للاحتلال الصهيوني ان يتخذ تلك القضية قاعدة ينطلق منها لتهديد الأمن القومي المصري، محذرًا من المسارات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، وهو ما انتبهت له مصر مبكرًا.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن مصر دائمًا وأبدًا لم تخذل العرب، ولن تخذلهم كما أكد الرئيس السيسي في كلمته التاريخية، ولكن يجب أن يكون المنطلق هو تحقيق السلام، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار، كل كل صراع لا يؤول إلى السلام، هو عبث لا يعول عليه، مشيرًا إلى أنه من هذا المفهوم تقدر مصر خطواتها بشكل دقيق وتتعامل برشد مع الصراعات التي تحوم حولها.

وأوضح رضا صقر، أن مصر كانت وستظل ملجًا للأشقاء العرب، وقد فتحت أبوابها لاستقبال 9 ملايين ضيفًا، لكن في هذه التطورات الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية، جاء تأكيد مصر والذي تدعمه مواقف المرجعيات العربي وكذلك الشعب الفلسطيني، بأن البقاء على أرضهم هو الأمل الأول والأخير في انتزاع حقهم التاريخي.

واختتم تصريحات بالإشادة بحهود الوساطة التي تبذلها مصر، لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجنيب المدنيين ويلاتها، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكليات العسكرية

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