بيان عاجل من البنتاجون بشأن إرسال قوات عسكرية إلى إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إنه لا توجد نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل، مشيرة إلى أن الوحدات الخاصة الموجودة الآن هي لتوفير المشورة والخبرات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية لتنفيذ عمليات على الأرض في إسرائيل.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: “لا توجد نية أو خطة لنشر قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، ولا توجد رغبة لدى الإسرائيليين في تحقيق هذه النتيجة”.

وأضاف: “لقد أوضح الإسرائيليون تمامًا أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ هذه العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك”.