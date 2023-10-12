مصرع مجندة في جيش الاحتلال ابنة رئيس مستوطنة ريات نطافيم| صورة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أن مجندة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ق.تلت إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة اليوم.

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية أن المجندة تدعى "عادي بروخ" وهي ابنة رئيس مستوطنة "كريات نطافيم" المقامة على أراضي قراوة بني حسان غرب سلفيت.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.