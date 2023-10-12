ارتفاع شهداء فلسطين إلى 1569 وأكثر من 7000 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ‌‎ارتفاع أعداد العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والضفة الغربة 1569 شهيدا وأكثر من 7212 جريحا، وصل إلى ‌‎المستشفيات منهم نحو 190 جريحاً.

وكانت الصحة الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية ‎أن 14 منشأة صحية تضررت جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلي استشهاد 10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت وحتي الآن.