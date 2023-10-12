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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة وزيرة الإعلام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

اسرائيل
اسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، باستقالة وزيرة الإعلام بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، جاليت ديستل أتباريان، من منصبها.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق الكنيست الإسرائيلي، على تشكيل حكومة وحدة طارئة، حيث أدى رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، وغادي آيزنكوت اليمين كوزيرين.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق من اليوم، تشكيل حكومة طوارئ جديدة أمام الكنيست الإسرائيلي.

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وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستشهد أياما صعبة، زاعما أنها لن تقدم تنازلات.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمام الكنيست الإسرائيلي، أن “إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية”.

إسرائيل الاحتلال

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