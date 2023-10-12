مستشار بأكاديمية ناصر: الاستعداد والتدريب وقت السلم مطلوب.. فيديو

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وقت السلم هو وقت الاستعداد والتدريب.

وأضاف محمد قشقوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي"، على قناة "دي إم سي": "كل يوم هناك جديد في العلوم العسكرية، وهناك تدريبات مشتركة للاستفادة من خبرات الآخرين".

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "الجزء الخاص بالتدريب وقت السلم شيء مطلوب"، لافتا إلى أن الأجيال في القوات المسلحة متصلة وتسلم بعضها لتظل الرايات المصرية مرفوعة منتصرة".