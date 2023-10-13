إصابة سيدة بجروح قطعية تحمل لفظ الجلالة .. شاهد

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، سر إصابة سيدة تدعى نعمة، تبلغ من العمر 37 عامًا، بقرية الحداد التابعة إلى مركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، بشأن ظهور جروح محفورة بجسدها تحمل لفظ الجلالة الله دون أسباب.

وقال الدكتور جمال فرويز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، لتشخيص حالتها يجب إجراء بعض الفحوصات الطبية من بينها الرنين المغنطيسي على المخ للكشف عن مدى وجود إصابة بالمخ من عدمه، لأن إصابة المخ قد تؤدي إلى بعض الأفعال لا يدركها الشخص ويؤذي نفسه في لحظات بدون وعي.

تابع استشاري الصحة النفسية، أتوقع إصابة سيدة الغربية باضطراب هستيري تحولي أو نوبات صرعية ولا يدركها المريض لأنها لحظية ويشعر المريض بها ويرتكب من خلالها أفعال غير مسؤولة.

