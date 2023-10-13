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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| خطوات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من الجامعات غير المصرية.. مركز التراث العلمي يعلن محاور ورشة التزوير في المخطوط العربي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل 2025.. تفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، عن فتح باب الترشيح للدورة السابعة والأربعين 2025، في أفرع الجائزة الخمسة، وتعد جائزة الملك فيصل ثاني أكبر جائزة عالمية بعد جائزة نوبل، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار سنويا موزعة على خمسة فروع.

لطلاب جامعة حلوان التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بجامعة حلوان عبر هذا الرابط.

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،


علي الهلباوي يحي أمسية "في مديح المصطفى" بجامعة القاهرة

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، في إطار موسمها الفنى، أمسية "في مديح المصطفى"، يحييها الفنان المنشد علي الهلباوي.

 


بنات جامعة عين شمس تعلن تعلميات عاجلة لطلاب الفرقة الاولى المستجدات


أعلنت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ،تعليمات هامة 
لطالبات الفرقة الأولى المستجدات (علوم  - علوم رياضه - تربيه طفولة - رياضه تربوي عربي - رياضه تربوي انجليزي - تكنولوجيا التعليم والمعلومات - تعليم اساسي رياضه - تعليم اساسي علوم - تعليم اساسي لغه عربيه - لغه انجليزيه - دراسات اجتماعيه )


خطوات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية الى مؤسسات التعليم العالي المصرية


أعلنت إدارة الوافدين عن أليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية الى مؤسسات التعليم العالي المصرية:

 

مركز دراسات التراث العلمي يعلن محاور ورشة التزييف والتزوير في المخطوط العربي


أعلن مركز دراسات التراث العلمي بمشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة، عن ورشة تدريبية بعنوان: "التزييف والتزوير في المخطوط العربي"، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، في مقر كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدرج 7.   

 

لطلاب جامعة حلوان التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

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