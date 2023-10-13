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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تكشف علامات تؤكد دخول البق منزلك

صدى البلد

أصبح انتشار البق في فرنسا من أكثر الأخبار المزعجة لدى الكثير كما تسبب انتقاله الي العديد من الدول لذعر كبير وخوف من انتشار البق وقد نشرت الدكتورة البيطرية شيرين زكي منشور عن علامات تدل على وجود البق في المنزل أو الفندق : 

 

_ البق يمكن رؤيته بالعين المجردة وليس كما هو شائع انها حشرة غير مرئية  يمكنك فتح النور فجأة ليلا إذا لاحظت وجود لدغات على جسمك وبسهولة ستكتشف وجود تلك الحشرة المزعجة .

_ وجود لدغات البق المميزة على الجلد حيث تأخذ تلك اللدغات شكل صف لعدة لدغات بجوار بعضها

_ وجود بيض هذه الحشرة وهو يشبه الأرز صغير الحجم على الملاءات والمراتب .

_ انتشار رائحة كريهة أو أحيانا رائحة  تشبه الكزبرة في الغرف .

_  وجود بقع بنية صغيرة على الفرش تشبه الصدأ

 

البق في فرنسا انتشار البق في فرنسا انتشار البق

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