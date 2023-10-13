أخبار السيارات |بـ 160 ألف جنيه اركب كيا "أوتوماتيك".. أرخص سيارة SUV في مبادرة الإحلال..5 سيارات يابانية جديدة تبدأ من 610 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تظل السيارة بيجو 301 أرخص إصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حتى بعد تقديم موديلات 2024، ومازالت السيارة تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات، ولكن بسعر رسمي يبدأ من 714.990 جنيه، مع زيادة اجمالية تراوحت بين 45 و 55 ألف جنيه.

تقدم علامة شيري الصينية السيارة تيجو 3، كأرخص اصدار من فئة الـ SUV داخل مبادرة احلال السيارات، وتقدم هذه النسخة عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي من الفئة الرياضية الخاصة بهذه النسخة الشهيرة.

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع خطط الأسعار والفئات والطرازات، إلى جانب العلامات التجارية ايضا وبلد المنشأ، ومن بينها إصدارات الصانع الياباني.

استطاعت شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما قدمته من إصدارات متنوعة اتسمت بالاعتمادية، إلى جانب تعدد الطرازات بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام.

تقدم شركة جيتور العديد من الطرازات داخل السوق المصري، تتسم جميعها بالطابع الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة X70 والتي تعد هي ارخص سيارة تطرحها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك بين موديلات 2024.

احتفلت شيلبي أمريكان بمرور 100 عام على ميلاد مؤسسها "كارول شيلبي"، بإطلاق إصدارها الخاص من طرازات فورد Shelby F-150 Super Snake والتي تنتمي إلى فئة البيك اب الشهيرة، حيث تم تقديمها بالعديد من التجهيزات القوية، إلى جانب حزمة من الترقيات.