عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |بـ 160 ألف جنيه اركب كيا "أوتوماتيك".. أرخص سيارة SUV في مبادرة الإحلال..5 سيارات يابانية جديدة تبدأ من 610 آلاف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة بيجو في مصر بعد طرح موديل 2024 .. صور

تظل السيارة بيجو 301 أرخص إصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حتى بعد تقديم موديلات 2024، ومازالت السيارة تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات، ولكن بسعر رسمي يبدأ من 714.990 جنيه، مع زيادة اجمالية تراوحت بين 45 و 55 ألف جنيه.

 

الحق اشتريها .. سعر أرخص سيارة SUV في مبادرة الإحلال |صور

تقدم علامة شيري الصينية السيارة تيجو 3، كأرخص اصدار من فئة الـ SUV داخل مبادرة احلال السيارات، وتقدم هذه النسخة عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي من الفئة الرياضية الخاصة بهذه النسخة الشهيرة.

 

5 سيارات يابانية جديدة في السوق المصري.. تبدأ من 610 آلاف جنيه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع خطط الأسعار والفئات والطرازات، إلى جانب العلامات التجارية ايضا وبلد المنشأ، ومن بينها إصدارات الصانع الياباني.

 

بـ 160 ألف جنيه .. اركب كيا "أوتوماتيك" موديل 2001

استطاعت شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما قدمته من إصدارات متنوعة اتسمت بالاعتمادية، إلى جانب تعدد الطرازات بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام.

 

أرخص سيارة من جيتور موديل 2024 في مصر.. صور X70

تقدم شركة جيتور العديد من الطرازات داخل السوق المصري، تتسم جميعها بالطابع الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة X70 والتي تعد هي ارخص سيارة تطرحها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك بين موديلات 2024.

 

إصدار خاص لـ فورد F-150 "بيك اب".. بـ 4.2 مليون جنيه فقط|صور

احتفلت شيلبي أمريكان بمرور 100 عام على ميلاد مؤسسها "كارول شيلبي"، بإطلاق إصدارها الخاص من طرازات فورد Shelby F-150 Super Snake والتي تنتمي إلى فئة البيك اب الشهيرة، حيث تم تقديمها بالعديد من التجهيزات القوية، إلى جانب حزمة من الترقيات.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات اسعار السيارات مصر اسعار السيارات الجديدة أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ترامب: لدي تجربة سيئة مع إسرائيل ونتنياهو .. فيديو

دعاية زائفة .. أول تعليق من حماس على طلب إسرائيل رسميًا إخلاء شمال قطاع غزة

موضوعات متعلقة

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

زيادة مبيعات سيارات BMW الكهربية في الربع الثالث من 2023

أخبار السيارات| سعر أغلى BMW رياضية.. فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في أقوى تعديل

أخبار السيارات | 5 عربيات يابانية تبدأ من 399 ألف جنيه.. اركب تويوتا ياريس أوتوماتيك بأفضل سعر.. وأرخص سكودا زيرو 2023

أخبار السيارات.. نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر.. عائلية بـ 7 مقاعد سيارة يابانية زيرو كم سعرها ؟

أخبار السيارات| مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024 ... هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

أخبار السيارات| سعر لادا جرانتا 2023 بالأوفربرايس ... بدون زيادات.. سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024

أخبار السيارات| كيفية استخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟ ..الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس المقرر حدوثه.. غدا

ارتفاع طفيف للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

بعد التحذيرات الإسرائيلية.. إجراء عاجل من الأونروا بشأن مراكزها وموظفيها في غزة

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة

هلع ورعب بين المواطنين.. زلزال قوي يضرب الفلبين

غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 من الهجرة الإثنين 16 أكتوبر 2023.. فلكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والإنفلونزا

أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة

وحش بين الشجيرات .. مقطع فيديو يثير الجدل لركاب قطار

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ