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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور إسرائيل، الجمعة، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.

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وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، طالبًا عدم ذكر اسمه، "يتطلع إلى التحدث باستفاضة مع الزعماء الإسرائيليين حول تخطيطهم للعمليات وأهدافهم في هذا الصراع"، مضيفًا: "سيبحث الوزير أوستن احتياجات إسرائيل من المساعدات الأمنية هناك".

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي أوستن، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، تضامنًا معها، بعد أن شنّت حركة "حماس" هجومًا عليها، السبت الماضي، انطلاقًا من غزة.

 

لويد أوستن إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو

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