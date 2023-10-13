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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمجمة أم فتاة .. وهم بصري يكشف الكثير عن جوانب شخصيتك

صدى البلد

إذا كنت من محبي الوهم البصري  يمكنه  تجربة الاختبار التالي اعتمادًا على ما ترينه وهو اختبار بسيط يمكن من خلال معرفة الكثير من خبايا شخصيتك.

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وعلى الجانب الآخر وفقا لموقع  YourTango الأمريكي، يعد الاختبار عباره عن صورة بالأبيض والأسود، تتكون من ثلاث صور وهي فتاة صغيرة، وجمجمة ويمكنك من خلال تحديد ما ترينه  أولًا تُحدّيد شخصيتك.

الفتاة الصغيرة

إذا كانت عيناك قد انجذبت في البداية نحو الفتاة الصغيرة، فيمكنك مواجهة أي شيء، فانت شخصية متفائلة  تتحلى بروح الشباب وقادرة على  التغلب على عقبات الحياة بسهولة.

الجمجمة

ومع ذلك، على الجانب الآخر إذا لفتت الجمجمة انتباهك، فإن الذكاء يعد هو أعظم صفاتك، فانت تحمل الأفكار المدروسة، وأكثر تصميمًا على مواجهة التحديات التي يبتعد عنها الآخرون.

الوهم البصري عقبات الحياة

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