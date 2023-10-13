تفاصيل أكبر قافلة طبية لدعم الفلسطينين بالتعاون مع «الهلال الاحمر المصري»

أعلنت «صيدليات العزبي» عن تبرعها بأكبر قافلة طبية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء تدهور القطاع الصحى، وارتفاع عدد الشهداء والمصابين فى قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى .

وأكدت تضامنها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني، حيث تضم القافلة الطبية عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الرئيسية لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بعد اندلاع الحرب .

وقالت فى بيان صحفى «إيمانا منا بدورنا في نشر الوعي ومساعدة الآخرين ندعو جميع الشركات والأفراد بالتحرك للدعم.. الوقت لا يحتمل الانتظار».

ودعت جميع الشركات والأفراد إلى تقديم الدعم للعائلات والأطفال المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا، مشيرة إلى تحرك منظمة اليونيسف للاستجابة لاحتياجات المتضررين.

واضافت : أعمال الخير ومساعدة المرضى ضمن أولوياتنا، في إطار مساندة للجميع، حيث تم التبرع في وقت سابق لدعم ضحايا الزلزال في سوريا، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وذلك ضمن حملة إغاثة لمنكوبي الزلزال الذي أدى إلى وفاة الآلاف في سوريا وتركيا.