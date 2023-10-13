اللواء نصر سالم عن حفل تخرج الكليات العسكرية: ضخ دماء جديدة للقوات المسلحة .. فيديو

أشاد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بحفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس السيسي.

وقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي"، على قناة "دي ام سي"،: "رأينا دفع دماء جديدة للقوات المسلحة المصرية من خريجي الكليات العسكرية سواء في البر أو البحر".

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق،: "أعظم مشهد بالنسبة لي في عملية الخريجين هو أن جيل يسلم جيل علم مصر"، لافتا: "نحن أمة لا تشيخ".

وتابع اللواء نصر سالم،: "حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 هو يوم من أيام مصر العظيمة، نرى فيه قيمة شباب مصر".