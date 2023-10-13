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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الرئيس السيسي أعطى رسائل تاريخية عن دور مصر المؤثر في محيطها العربي.. فيديو

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

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وقال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي"، على قناة "دي ام سي"،: "كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 هي كلمة تاريخية للأمة العربية جميعا".

 

وأضاف  عضو مجلس النواب،: "الرئيس السيسي يؤكد على الدور الذي تقوم به مصر تجاه الأمة العريبة، فمصر لم ولن تخذل الأمة العربية ابدأ".

وأكد : "الرئيس السيسي أعطى رسائل تاريخية عن دور مصر المؤثر في محيطها العربي".

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