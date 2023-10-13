فصل طيار كندي أصوله مصرية من عمله لدعمه فلسطين

قررت شركة الطيران الكندية "آير كندا"، أمس الخميس، فصل طيارًا من أصول مصرية ويحمل الجنسية الكندية، من عمله وذلك بعدما أعلن تضامنه مع فلسطين في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وتعرض الطيار الكندي المصري، مصطفى عزو، للفصل من عمله بعد إحالته للتحقيق على خلفية مشاركته صورة عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، يظهر فيها متشحا بالعلم الفلسطيني.

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وقالت شركة الطيران الكندية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنها "تدين بشدة العنف بأشكاله كافة" وإن "المنشور الذي شاركه عزو غير مقبول".

من جهتها ذكرت النقابة التي تمثل طياري الخطوط الجوية الكندية، أنها تشعر "بحزن شديد بسبب المآسي في الشرق الأوسط وتدين كل أعمال العنف والكراهية وأي ترويج له".