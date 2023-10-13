السيسي: نبذل قصارى جهدنا لاحتواء التصعيد في غزة والأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 423 ألف شخص بالقطاع .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بلينكن يصل الأردن للقاء الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني

بريطانيا تعلن رسميًا إرسال طائرات مراقبة وسفن حربية للمتوسط لدعم إسرائيل

وزير خارجية إيران يصل بيروت وممثلان عن "حماس" و"الجهاد" بين مستقبليه

وزير الخارجية السعودي يبحث التصعيد في غزة مع وزيري خارجية فرنسا وإيطاليا

ميقاتي: لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد اشتباكات على الحدود مع إسرائيل

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في غزة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري .

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسيفي خطاب ألقاه خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، حيث أكد أن مصر تبذل قصارى جهدها لاحتواء التصعيد في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وتحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف الرئيس السيسي "نعمل على تقديم وتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء في فلسطين. نحاول تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة ولن تنتهي دعواتنا. نتحدث مع جميع الزعماء والمسؤولين".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل في وقت مبكر الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان، قادماً من تل أبيب بعد زيارة استمرت يومًا، حيث من المقرر أن يلتقي مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة في عمان،

وقالت "القبس" إن الأمم المتّحدة أعلنت أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل السبت. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إنّ عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء الخميس "بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً ليصل إلى 423.378 نازحاً".

وأشات "الجريدة" إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية، دعم بلاده "الراسخ" لإسرائيل في أعقاب هجوم حركة "حماس". وأعلن سوناك السماح بإرسال حزمة مساعدات كبيرة للمنطقة تشمل طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي، وكذلك إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية للقيام بدوريات في شرق البحر المتوسط وثلاث طائرات هليكوبتر.

وذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى مطار بيروت قادماً من بغداد، وكان في استقباله ممثلون عن حركتي "حماس" و"الجهاد"، حيث أكد أن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين سيلقى رداً من "بقية المحاور" وستكون إسرائيل مسؤولة عنه.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالاً هاتفياً، بوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ناقشوا فيه "استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين".

ونقلت "الوطن" عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن المنظمة تلقت طلبًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بضرورة تهجير سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، مضيفًا أن "المنظمة تناشد بقوة إلغاء طلب إسرائيل نقل سكان شمالي غزة إلى جنوبها لتجنب وضع كارثي"، وأن “عدد السكان الذين طالبت إسرائيل بانتقالهم إلى جنوب قطاع غزة قد يصل إلى نحو مليون و100 ألف شخص”.

وذكرت "الراي" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قال إنه يشعر بقلق شديد بسبب اندلاع أعمال عنف على الحدود مع إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وإن بيروت ستتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشارت "الجريدة" إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

