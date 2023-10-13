نشرة المرأة والصحة| أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والإنفلونزا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

انتشرت الكثير من تحذيرات تناول سمكة الارنب السامة أو انواع السمك السام الممنوع تناولها أو شرائها ولذلك نصحت الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء منشور عن نصائح مهمة عند تناول أي اسماك مجهولة بالنسبة لك والشعور بأي من الأعراض التالية :

انتشرت حشرة البق في فرنسا مما أثار ذعر الكثير وقد نشرت الطبيبة البيطرية شيرين زكي كل مالاتعرفه عن حشرة البق .

فحشرة صغيرة بنية اللون لها تاريخ طويل مع الإنسان حيث تتأقلم على كافة ظروف المعيشة وتتغذى على الدماء .

حذر الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

وقال الطراونة إن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد والإنفلونزا لأنها عدوى فيروسية، وليس بكتيرية.

فاجأت النجمة هيفاء وهبي محبيها بتواجدها في المملكة العربية السعودية في زيارة لم تكشف عن سببها بعد.

وظهرت هيفاء وهبي في فيديو بملابس مطاطة سوداء بطبعات ورود ملونة من تصميم دار أزياء Paco Robanne، يصل سعر التوب إلى 1240 دولار أي ما يعادل، 38 ألف جنيه