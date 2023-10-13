عاجل
أخبار التعليم| خطوات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من الجامعات غير المصرية.. مركز التراث العلمي يعلن محاور ورشة التزوير في المخطوط العربي حدث ليلا | هزة قوية في أسعار الذهب بمصر والسعودية.. الاحتلال يطالب الأمم المتحدة بتهجير سكان غزة.. رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين نشرة المرأة والصحة| أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والإنفلونزا الاحتلال يهدم مطعم بيتزا في الضفة بعد تضامنه مع غزة| شاهد نشرة الفن .. تراجع بهاء الدين محمد عن الاعتزال وكارول سماحة تتعرض للتحرش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والإنفلونزا

أعراض تؤكد تناولك
أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.... طبيب يحذر من نوع د

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة

انتشرت الكثير من تحذيرات تناول سمكة الارنب  السامة أو انواع السمك السام الممنوع تناولها أو شرائها ولذلك نصحت الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء منشور عن نصائح  مهمة عند تناول أي اسماك مجهولة بالنسبة لك والشعور بأي من الأعراض التالية :

بعد انتشاره.. احذر أشياء تسبب دخول البق منزلك

انتشرت حشرة البق في فرنسا مما أثار ذعر الكثير وقد نشرت الطبيبة البيطرية شيرين زكي  كل مالاتعرفه عن حشرة البق .

فحشرة صغيرة بنية اللون لها تاريخ طويل مع الإنسان حيث تتأقلم على كافة ظروف المعيشة وتتغذى على الدماء  .

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

حذر الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

وقال الطراونة إن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد والإنفلونزا لأنها عدوى فيروسية، وليس بكتيرية.

بسعر خرافي .. ملابس هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فاجأت النجمة هيفاء وهبي محبيها بتواجدها في المملكة العربية السعودية في زيارة لم تكشف عن سببها بعد.

وظهرت هيفاء وهبي في فيديو بملابس مطاطة سوداء بطبعات ورود ملونة من تصميم دار أزياء Paco Robanne، يصل سعر التوب إلى 1240 دولار أي ما يعادل، 38 ألف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ترامب: لدي تجربة سيئة مع إسرائيل ونتنياهو .. فيديو

دعاية زائفة .. أول تعليق من حماس على طلب إسرائيل رسميًا إخلاء شمال قطاع غزة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة|فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

رقم خرافي.. سعر ساعة أنغام في الكويت يثير ضجة|شاهد

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

في اليوم العالمي للفتيات.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

بالأحمر الملفت.. ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

ترشيحاتنا

بعد التحذيرات الإسرائيلية.. إجراء عاجل من الأونروا بشأن مراكزها وموظفيها في غزة

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة

هلع ورعب بين المواطنين.. زلزال قوي يضرب الفلبين

غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 من الهجرة الإثنين 16 أكتوبر 2023.. فلكيا

طلب عاجل من الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي بشأن قرار نقل سكان غزة

حدث ليلا | هزة قوية في أسعار الذهب بمصر والسعودية.. الاحتلال يطالب الأمم المتحدة بتهجير سكان غزة.. رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والإنفلونزا

أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة

وحش بين الشجيرات .. مقطع فيديو يثير الجدل لركاب قطار

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ