طلب عاجل من الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي بشأن قرار نقل سكان غزة

طالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قرار نقل سكان قطاع غزة لجنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وأشار دوجاريك إلى ان عدد من طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقالهم لجنوبي القطاع غزة يبلغ 1.1 مليون شخص فلسطيني.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".