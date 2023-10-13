نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات صحفية لزوجة الدكتور هاني الناظر، كشفت من خلالها تطورات حالته الصحية للطبيب.

قبل أن نقوم بإدراج الأبراج المؤسفة، من المهم أن نفهم أننا لا نحكم على أي شخص، هنا تأتي الكراهية من سوء الفهم ومشاكل التوافق المنخفضة بشكل عام مما يجعل الآخرين يتجنبون هذه الأبراج، هناك خصائص أو سمات معينة يتم إساءة تفسيرها أو أخذها بطريقة أخرى.

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي من أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا، على الرغم من أن التمارين ضرورية لعلاج التهاب المفاصل، إلا أن أدائها بشكل غير مناسب قد يتسبب في تلف المفاصل، أفضل النتائج تأتي من السيطرة على التهاب المفاصل بالأدوية بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

اكتشف علماء من جميع أنحاء العالم نوعًا قديمًا من السرطان قابل للانتقال، تم نشر دراسة تظهر أن سلالة من نوع قديم من السرطان الشبيه بسرطان الدم كانت تنتشر بالفعل بهدوء، ولكن بسرعة بين المحار لعدة قرون دون أن يعرف الأشخاص ذلك.



بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنان تامر عاشور برفقة زوجته المذيعة نانسي نور، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما.