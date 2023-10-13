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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير نمساوي لإسرائيل من خطر يهددها إذا شنت عملية برية على غزة

غزة
غزة

حذرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، من أن التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يتجاوز منطقة الصراع الحالية على جبهتين أو ثلاث جبهات.


ونبهت كنسيل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إسرائيل إلى أن هناك خطر من أن تظل عالقة هناك لفترة طويلة إذا شنت عملية برية في قطاع غزة.


وأضافت المسؤولة النمساوية السابقة، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "إذا ذهبوا إلى قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ عالقون، كما هو الحال في جنوب لبنان، منذ عقود؟ لست متأكدة تماما من أن إسرائيل ستجرؤ حقا".


وأضافت: "قد يتجاوز هذا (منطقة الصراع الحالية ). وهو ما يحدث الآن. سيرسل الجيش الإسرائيلي مشاة إلى قطاع غزة. وهذا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع... قد يكون هناك جبهتان أو ثلاثة. وهذا سيجمع للأسلحة في جنوب لبنان إلى جانب سوريا في هضبة الجولان".


وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".


وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".

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