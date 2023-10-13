مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض رقمي للتراث الثقافي المصري والإيطالي| تفاصيل

كشف الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بـ مكتبة الإسكندرية عن تفاصيل المعرض الرقمي للتراث الثقافي المصري والإيطالي.



وقال “عبد البصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن هذا المعرض تم افتتاحه من قبل مدير مكتبة الإسكندرية والسكرتير الأول لوزير الخارجية الإيطالي و نائب السفير الإيطالي في القاهرة، وهذه تعد الجولة الثانية.



وأضاف مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أن الزائر يقوم بعمل جولة افتراضية داخل هذه المتاحف، معقبًا: “هذا المعرض يعد زواج مبارك بين التكنولوجيا والتراث”، جسر رقمي بين الآثار والتراث والتكنولوجيا تمكن من توصيل المعلومة بسهولة للزائرين.



وأشار مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية إلى أن المعرض تم افتتاحه من يوم الأربعاء الماضي 11 أكتوبر ومستمر حتى 18 أكتوبر من 10 صباحًا حتى 4 مساءًا، لافتًا إلى أن المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المكتبة.