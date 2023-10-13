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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. حسن شاكوش يحيى حفلا غنائيا في القاهرة

شاكوش
شاكوش

يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لإحياء حفل غنائي مساء غدا السبت داخل أحد أماكن السهر الشهيرة بالقاهرة. 



ويأتي هذا الحفل بعد الجولة التي قدمها حسن شاكوش الفترة الماضية بأمريكا بصحبة صديقه المطرب عمر كمال.



ومن المفترض أن يقدم شاكوش خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا.



حسن شاكوش يعلق على أزمته مع طليقته ريم طارق

 

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات ، وبحضور أسرتها والشهود .


وأضاف حسن : أن طليقته ريم طارق تريد فقط افتعال الترند والانتشار في السوشيال ميديا.

 

ونشر حسن شاكوش "بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.

 

وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين.

وتابع ، قائلاً: هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي.. يمكرون والله خير الماكرين

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