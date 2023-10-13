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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

أب فلسطيني يحتضن
أب فلسطيني يحتضن جثة رضيعته

الأبوة والتضحية تتجلى في قلب الألم والحزن، وهذا ما تجسده قصة الأب الفلسطيني الذي احتضن رضيعته التي قتلت برصاص الاحتلال قبل دفنها.

أب فلسطيني يحتضن جثمان رضيعته

 في مشهد أحزن الجميع، تظهر قوة الأب وتحمله للمصاب الجسيم، حيث يحتضن الجثمان الصغير دون أن يبكي، ويعبر عن صموده وتضحيته من خلال تصريحات مؤثرة.

في هذا المشهد القاسي، يتحدث الأب بكلمات تنم عن قوة وإصرار في وجه المحنة التي يعيشها. يقول: "كلنا فدا المقاومة، كلنا هنموت يا بنتي، نحن كلنا أموات، هنجيلك يا بنتي، يجوا يشوفوا البراءة واللي بيقتلوهم". هذه الكلمات تعكس روح المقاومة والصمود التي تميز الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع والظلم.

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يظهر في مقطع الفيديو المتداول، آثار جرح كبير على رأس الرضيعة الميتة ودماء تغطي وجهها ويديها. هذا المشهد يجسد الألم العميق والخسارة التي تعانيها العائلات الفلسطينية بسبب العنف والاحتلال.

إن هذه القصة تذكرنا بواقع الحياة القاسي الذي يعيشه الفلسطينيون، ويحمل هذا الأب رسالة قوية للعالم بأن الحب والألم والتضحية لا يمكن أن تكسرها القهر والعنف.

على الرغم من ألمه وحزنه العميق، يتحلى هذا الأب بالشجاعة والثبات، ويدعو العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورؤية براءتهم والظلم الذي يتعرضون له.

احتلال أب فلسطينى الالم والحزن الشعب الفلسطيني

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