انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. 20 صورة من عملية التصويت بدار الحكمة

تعقد نقابة الأطباء المصرية، انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام رقم 19 "خلفا للدكتور حسين خيري"، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لانتخابات النقابات الفرعية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث أعدتّ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية.

انتخابات نقابة الأطباء

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء داخل المقرات المحددة سلفا، وفقا للآليات والشروط التي وضعتها وحددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث توافد أطباء القاهرة على مقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع قصر العيني للمشاركة والتصويت، فيما توافد أطباء الجيزة على نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، حيث مقر العملية الانتخابية.

من جانبه دعا الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء جموع الأطباء للاشتراك في العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنه تم فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الـ5 مساء.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهواري، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.

فيما ترشح للعضوية (تحت السن) 21 عضوا بالنقابة، وعن منطقة القاهرة (فوق السن) ترشح 7 أطباء، و3 عن منطقة وسط الدلتا (تحت السن)، وعن شرق الدلتا (تحت السن) 3 مرشحين، و2 عن غرب الدلتا (تحت السن)، وترشح عن شمال الصعيد (فوق السن) 6 أطباء، و3 عن جنوب الصعيد (تحت السن).

من جانبه نصت المادة (9) من القانون رقم (45) لسنة 1969، بشأن نقابة الأطباء، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة"،

وتعد تلك المادة من المواد التي لا تفعلها النقابة العامة للأطباء رغم أن نسبة المشاركة بعمليات التصويت لم تتعد نسبة الـ6% منذ عدة دورات نقابية، حيث بلغ معدل المشاركة في انتخابات التجديد النصفي في العام 2021 نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالي 291.294 طبيب مقيدين بجداول النقابة، أي حوالي 4% فقط من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وأصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا قبل قليل دعت فيه جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت النقابة، إن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أكدت أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأشارت نقابة الأطباء: لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2022، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، حيث تشمل المرة الأولى نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوي الجمهورية.