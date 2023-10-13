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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورجينا تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

جورجينا
جورجينا

شاركت  چورچينا صديقة كريستيانو رونالدو متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ظهرت جورجينا في الصور بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية شورت وتيشرت قصير ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

وهاجمت الفنانة أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”.

 

وعلقت أحلام على منشور لجورجينا على “إنستجرام” قائلة: "مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريجز قائلة: "وحتى شنطتها وفروتها كمان.. شي غريب”.

 

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