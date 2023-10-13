مليون شخص ليس لهم مكان آمن.. اليونيسيف تنتفض من أجل أطفال غزة

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم الجمعة، عن شعورها بحالة من الفزع إزاء المشاهد القادمة من غزة.



ووفقا لشبكة "العربية"، قالت منظمة "اليونيسيف" إن عددا كبيرا من الأطفال بين الضحايا في غزة.



وأشارت إلى أن حوالي مليون شخص في غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه.



وأكدت المنظمة الأممية على أن ما يحدث في غزة "غير مقبول"، مشددة على ضرورة أن يتوقف العنف فورا.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، اليوم الجمعة، من أن مستشفيات قطاع غزة على حافة الانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت المنظمة إن النظام الصحي في غزة قد ينهار اليوم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضافت: "وثقنا 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة ومقتل 11 عاملا صحيا".



وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا عاجلا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".