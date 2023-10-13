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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين للتضامن مع إسرائيل

خطأ أدان الاحتلال..
خطأ أدان الاحتلال.. مشاهير عالميون يستخدمون صور قصف فلسطين

وقع المغني الشهير جاستن بيبر والممثلة جيمي لي كيرتس في خطأ فادح على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار سخرية وانتقادات كبيرة. في حالة بيبر، دعا متابعيه على إنستجرام للصلاة من أجل إسرائيل، لكنه ارتكب خطأً فادحًا عندما نشر صورة تصور الأضرار التي لحقت بأراضي غزة الفلسطينية نتيجة للغارات الإسرائيلية.

 ومن ناحية أخرى، شاركت جيمي لي كيرتس صورة تحمل عنوان "رعب من السماء، إسرائيل"، واتضح لاحقًا أن الأطفال في الصورة هم فلسطينيون في غزة ينظرون إلى غارة جوية إسرائيلية.

تعتبر هذه التصرفات خاطئة ومثيرة للجدل، حيث أثارت غضبًا وانتقادات حادة من قبل الجمهور والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تفاعل الكثيرون مع هذه الأخطاء بشكل ساخر وانتقدوا جاستن بيبر وجيمي لي كيرتس على نطاق واسع.

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بعد اكتشاف الأخطاء، قامت الجماعة المسيحية غير الطائفية الناشطة تشيرشوم بحذف بيبر من ملفهم الشخصي على إنستجرام، وقد قامت جيمي لي كيرتس بحذف الصورة المثيرة للجدل. ومع ذلك، فإن هذه الأخطاء تثير تساؤلات حول وعي الشخصيات الشهيرة بالقضايا السياسية والاجتماعية التي يشاركون فيها.

مشاهير يدعون إسرائيل بصور لقصف فلسطين

يجب أن يكون للأشخاص الشهيرة والمؤثرين في المجتمع دور مسؤول في نشر المعلومات والوعي السياسي، ويجب عليهم أن يكونوا حذرين في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتفادي نشر المعلومات الخاطئة أو التصرفات المثيرة للجدل. إن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يساعد في تعزيز الفهم والتسامح بين الثقافات والشعوب المختلفة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الحرب على حماس، ووصفت الجماعة المسلحة بأنها "حيوانات"، فيما قدمت حكومة الولايات المتحدة دعمًا لإسرائيل في هذا الصراع. يجب على الشخصيات العامة أن يكونوا حساسين للتوازن والتأثير الذي يمكن أن يحققوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتعلموا من هذه الأخطاء لتجنبها في المستقبل.

ويبرز هذا الحادث ضرورة التوعية والحذر عند نشر المعلومات والتعليقات على القضايا السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل. 

إسرائيل الفلسطينية

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