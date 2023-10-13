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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

كشف محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، آخر مستجدات الموقف في  قطاع غزة بعد استمرار القصف لليوم السابع على التوالي، مؤكدا أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها الآن لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات ولا توجد مواصلات.

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال أطلقت إنذارًا وعممته على جميع المؤسسات العاملة الدولية، في قطاع غزة، بضرورة توجهها إلى المحافظات الجنوبية، أي أن الاحتلال يود يقسم قطاع غزة إلى نصفين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

وأضاف: "قوات الاحتلال تريد أن يرحل مليون و200 ألف مواطن في غزة، إلى الجنوب، وذلك خلال 8 ساعات فقط"، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات نفذت بالفعل مثل "الأونورا".

 الموقف الإنساني أصبح في غاية الصعوبة

وأكد محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، أن قطاع غزة وأهالي القطاع على شفا حفرة من وقوع مجزرة جماعية، إذ يقبع القطاع تحت انقطاع التيار الكهربائي، والاتصالات، مشيرًا إلى أن الموقف الإنساني أصبح في غاية الصعوبة، مرددًا: "على المجتمع الدولي أن يعي أن سكان قطاع غزة من البشر وأن ما يحدث لهم فعليًا يعد إبادة جماعية".

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