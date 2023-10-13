عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد الأسبوع| السيد قنديل يستعرض إنجازات الجامعة خلال عام

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تكريم رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور ٥٠ عاما.

 

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بالتهنئة يتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الجليلة لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر.

 

وكرمت جامعة حلوان رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور ٥٠ عاما، والتي أقيمت تحت شعار "إرادة وطن"، وخلال الاحتفالية تم مناقشة كيفية الإعداد لحرب أكتوبر، وكذلك دور أهالي سيناء ، كما تضمنت عرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر، وتم افتتاح المعرض الفني ٥٠ سنة أكتوبر، وأقيم حفل غنائي تضمن الأغاني الوطنية الحماسية.

 

كما استقبل الدكتور السيد قنديل السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

 

وقد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاحتفالية التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب، مؤكدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للشباب، حيث يولي اهتماماً كبيراً بتقديم كافة سبل الدعم لهم باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة.


هذا وقد ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس الجامعة لشهر اكتوبر لعام 2023، وتم استعراض تقرير إنجازات الجامعة في الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى الآن، مؤكدا انه
تم عمل خطة للجامعة تتوافق مع المستجدات والتوجهات المستقبلية وتعكس الطموحات والتطلعات لتكون جامعة حلوان من بين أفضل 4 جامعات على المستوى المصري ومن بين أفضل 30 جامعة على المستوى العربي ومن بين افضل 600 جامعة على مستوى العالم.


وشهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة ماستر ترافيل برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبد الواحد بصفته المدير الرئيسي للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

txt

أخبار التعليم| خطوات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من الجامعات غير المصرية.. مركز التراث العلمي يعلن محاور ورشة التزوير في المخطوط العربي

txt

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

txt

أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عن منح طلابية إلى بنغالورو والهند… إحالة 7 عاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدمياط للتحقيق

txt

معهد إعداد القادة: خطة لإطلاق برنامج تدريبي للمتميزين العرب.. وكريم همام: الشباب المحرك الرئيسي للتنمية

txt

العلاقات الدولية بحلوان: خطة لزيادة الأبحاث المنشورة عالميا ورفع تصنيف الجامعة

txt

معهد إعداد القادة: نحرص على إتاحة الفرص لشباب الجامعات للمشاركة في البناء المجتمعي

txt

جامعة حلوان: نحرص على تأهيل الباحثين للتقدم للمنح الدولية

txt

هندسة حلوان بالمطرية تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

txt

انطلاق معرض الدراسة باليابان في حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

txt

جامعة حلوان تعقد ندوة "النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم"

وعلى صعيد آخر اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023، وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية.

وفاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، وتهدف هذه المسابقة لدعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيادي مصرية.


كما أعلنت  كلية العلوم عن فتح باب الالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن، وذلك بعد صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة لبرنامج درجة البكالوريوس الخاص في علوم البترول والمعادن بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.


وعقدت كلية الاقتصاد المنزلي الندوة العلمية التثقيفية تحت عنوان ( النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي)، وتهدف الندوة التعريف بالنانو تكنولوجي وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتمثلة في سبعة أهداف


هذا وقد استضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابان والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة، التي نظمت معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

ترشيحاتنا

وزير المالية: طرحنا 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدا اليوم

عاجل.. تعرض دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية لدى الصين لعملية طعن

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحد من الكوارث

اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي.. 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة

إقبال محدود بلجان دار الحكمة.. 50 صورة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ