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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نطور مناهجنا التعليمية ونراجعها بشكل سنوي

نائب مدير الأكاديمية
نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية

قال اللواء طيار مدحت كامل زكي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لـ الكلية الجوية، على هامش احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، إن هذا اليوم من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة وقواتنا الجوية، وحفلة تخريج الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية دائمًا نسميه يوم الحصاد.

وأضاف “زكي” خلال لقائه المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن التطور الذي شهدته القوات الجوية خلال الفترة الماضية صاحبه تطوير واضح في العملية التعليمية داخل الكلية الجوية.

وأكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية لـ الكلية الجوية أن التطور السريع في علوم الطيران وأسلحة الجو المختلفة لازم يصاحبه تطور كبير ومتلاحق داخل الكلية الجوية، معقبًا: “احنا بنطور المناهج التعليمية وبنراجعها سنويًا ونطلع دائمًا على كل ما هو جديد في علم الطيران”.

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