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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فحص المعمرين كشف السر.. كيف يعيش بعض الأفراد عمرا طويلا؟

أسرار العمر الطويل
أسرار العمر الطويل

كشفت دراسة حديثة عن بعض أسرار العمر الطويل بعد إجراء اختبارات دم لمجموعة من الأشخاص ذوي العمر المتقدم.. فماذا اكتشف العلماء؟

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تُعتبر هذه الدراسة الأكبر من نوعها حتى الآن في قياس ومتابعة مستويات مختلف الجزيئات في دم الأشخاص الذين وُلدوا بين عامي 1893 و 1920.

قام علماء من معهد كارولينسكا في السويد بتقييم بيانات تجارب جزيئات الدم التي تتعلق بأكثر من 44 ألف شخص سويدي خضعوا لاختبارات سريرية مختلفة بين عامي 1985 و 1996.

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دراسة أسرار العمر الطويل

ركز الباحثون خلال الدراسة بشكل خاص على الأشخاص الذين وُلدوا بين عامي 1893 و 1920، حيث كانت أعمارهم تتراوح بين 64 و 99 عامًا عند إجراء أول اختبار للدم، وتم متابعتهم حتى بعضهم وصل إلى سن 100 عام.

وشملت الدراسة حوالي 1200 شخص وصلوا إلى سن المائة، وهو ما يمثل حوالي 2.7 في المائة من المشاركين في الدراسة.

قارن الباحثون بيانات هذه المجموعة الفرعية مع بيانات أقرانهم الأصغر سنًا، وتمحورت الدراسة حول 12 جزيء في الدم متعلقة بعملية الأيض والالتهابات، ووظائف الكبد والكلى، والتي ربطتها الدراسات السابقة بأمراض الشيخوخة والوفاة.

تضمنت هذه الجزيئات الكوليسترول الكلي والجلوكوز كمؤشرات لعملية الأيض، وحمض اليوريك الذي يعكس مستويات الالتهاب، والإنزيمات التي تشير إلى صحة الكبد، والكرياتينين كمؤشر لصحة الكلى.

درجة الألبومين ومستوى الحديد في الدم أيضًا تمت دراستها من قبل الباحثين.

ما أسرار العمر الطول؟

وجد فريق البحث الذي أجرى الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الكوليسترول الكلي والحديد يحظون بفرص أكبر للعيش حتى سن المائة مقارنة بأولئك الذين يعانون من مستويات أقل من تلك الجزيئات.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص ذوو العمر المتقدم الذين يتمتعون بصحة جيدة يتميزون بمستويات منخفضة من الجلوكوز والكرياتينين وحمض اليوريك في الدم.

وفيما يتعلق بالجلوكوز والكرياتينين وحمض اليوريك وإنزيمات الكبد، ترتبط المستويات المنخفضة من تلك الجزيئات بفرص أكبر للعيش بعد سن المائة. 

ومع ذلك، أكد الباحثون ضرورة إجراء دراسات أوسع للتحقق من النتائج، حيث لم تأخذ دراستهم في الاعتبار العوامل الوراثية وعوامل نمط الحياة التي قد تؤثر في طول العمر.

يُذكر أن هذه الدراسة تسلط الضوء على بعض العوامل المحتملة التي قد تسهم في العمر الطويل، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتحديد العلاقة الدقيقة بين هذه الجزيئات وعمر الفرد.

كيف تعيش طويلا؟

هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في طول العمر:

1. الوراثة: يعتبر الوراثة عاملاً هاماً في مدى طول العمر، فقد يكون لديك ميول وراثية تجعلك أكثر عرضة للعيش لفترة طويلة أو قد تكون أقل عرضة لذلك.

2. نمط الحياة: تلعب عادات الحياة الصحية دورًا كبيرًا في العمر الطويل، من بين هذه العادات الصحية: التغذية المتوازنة والغنية بالفواكه والخضروات، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب التدخين والكحول، والحفاظ على وزن صحي.

3. الحالة الصحية العامة: يمكن أن تؤثر الحالات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وغيرها على العمر.

4. العوامل النفسية: يمكن أن تؤثر العوامل النفسية مثل التوتر والقلق والاكتئاب على الصحة العامة وطول العمر. 

5. العوامل الاجتماعية: تشمل العوامل الاجتماعية الدعم الاجتماعي والعلاقات القوية والمجتمعات المترابطة، حيث أن الشعور بالانتماء الاجتماعي والدعم الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى صحة أفضل وعمر أطول.

أسرار العمر الطويل دراسة المعمرين فحص دم المعمرين عوامل العيش طويلا الاندبندنت

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