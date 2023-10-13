فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي لأطباء القليوبية

فتحت اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفي لأطباء القليوبية برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال امين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية باب التصويت، المستمر حتي الخامسة مساء اليوم، والمقرر أن يتسلم الناخب 6 بطاقات للتصويت فيها والإختيار من بين المرشحين حسب الفئة، وذلك في المقر الانتخابى بنادى نقابة المحامين بمدينة بنها.



وتقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع الي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب اطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن، و بطاقة أخري لثلاثة اعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وأوضح رئيس لجنة الإنتخابات بالقليوبية أن المنافسات في إنتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحا بينهم 4 علي مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الـ 9صباحا حتى الـ 5 مساءً تحت إشراف قضائي كامل.



وأشار رئيس لجنة إنتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، أنه يجب علي الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الإنتخابات مشيراً أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الإنتخابات على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت.

وأوضح رئيس لجنة الإنتخابات أن مرشحي الإنتخابات كالتالي:

مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء

حمدى الجزار

عبد اللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدى عماد تبع

فوزى عبد الله

محمد عجلان محمد کمال

مصطفى العزب

الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية اقل من 15 سنة

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمد

يسرى زكريا