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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يوجه بزيادة استراحات المترددين بالمجلس الطبي العام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل جولة تفقدية بالمجلس الطبي العام ببنها وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية.


وتفقد جمبع أقسام المجلس الطبي ، والتقي بالمترددين واستمع إلي مطالبهم  ، وقد تلاحظ عدم وجود استراحات كافية لاستيعاب جميع المترددين ، وانتظارهم بالشارع .


وأكد الجزار أنه تم أكثر من خطة قصيرة المدي للتغلب علي مشكلة زيادة المترددين ، كما قام بتكليف مدير المجلس الطبي بتجهيز أنسب الحلول بالتنسيق مع  فريق العمل المعاون لها ، والعرض عليه خلال ٧٢ ساعة ، لمعالجة هذا الأمر بأقصي سرعة ممكنة.


وأثناء زيارته أعرب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن شكره وتقديره لفريق العمل علي جهدهم المبذول نظراً لكثرة عدد المترددين علي المكان .

القليوبية المنشآت الصحية المجلس الطبي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حموده الجزار

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