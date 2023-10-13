قبل حفل الليلة.. رامي جمال يدعم الشعب الفلسطيني

حرص المطرب رامي جمال على دعمه لفلسطين والشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات التى يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلي.



ونشر رامي جمال، صورة للعلم الفلسطيني عبر خاصة الاستوري الخاص به عبر موقع الصور الشهير إنستجرام تحت عنوان هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية.



يأتي دعم رامي جمال للشعب الفلسطيني قبل حفلته الليلة والمفترض إحيائها مساء اليوم تحت عنوان جدة سوبر دوم.

تفاصيل حفل رامي جمال فى جدة

ويستعد عدد من المطربين المصرين مساء اليوم لإحياء حفل غنائى ضخم بجدة تحت عنوان جدة سوبر دوم.



الحفل يقام مساء اليوم وتحديدا فى تمام الساعة العاشرة مساء ويضم مجموعة كبيرة من المطربين المصريين وعلى رأسهم رامي جمال ومحمد نور وكريم محسن وأحمد بتشان ومها فتوني.



كما يشارك فى حفل اليوم فريق واما والذى وصل إلى جدة مساء أمس الخميس وكان فى استقبالهم القائمون على تنظيم الحفل واصطحبوهم إلى فندق الإقامة.

وشهدت جدة خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم سواء المصريين والعرب ومنهم عمر كمال ومحمد عبده وعبد المجيد عبد الله وعبادي جوهر.

أحدث أغاني رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاء القادم.

رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.

ونشر جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم.